Pierwszy kosmiczny wywiad Huberta Kijka - z doktorem Sławoszem Uznańskim, rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej

Sławosz Uznański, wybrany w ubiegłym roku do grupy rezerwowej astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) , wyjaśnił, że misje analogowe - takie jak ta w habitacie LunAres - są częścią przygotowań do prawdziwych misji w przestrzeni pozaziemskiej. Każdy astronauta, który przechodzi przez proces szkoleniowy, musi wziąć udział w podobnym wyzwaniu. Chociaż polski naukowiec nie miał jeszcze okazji sprawdzić, jak wygląda życie w izolowanym środowisku bazy kosmicznej, jego odporność na czynniki stresowe sprawdzana była na etapie rekrutacji astronautów.

- Mieliśmy bardzo dużo różnych testów wykonywanych na nas, jak testy psychologiczne, testy medyczne, bardzo dużą ilość sytuacji, na które możemy być narażeni na stacji kosmicznej albo na spacerze kosmicznym - mówił. - Testy i pytania były raczej związane z tym, jakie emocje nam towarzyszą, a panele psychologów były bardzo dobrze przygotowane, by te emocje w nas wzbudzać - opowiadał.

"Zdarzają się takie sytuacje, które nie zostały przewidziane"

Reporter TVN24 BiS zapytał, czy w przestrzeni kosmicznej przydaje się umiejętność improwizacji. - Zdecydowanie, natomiast wszyscy mamy nadzieję, że improwizować nie będziemy musieli - odpowiedział Uznański. - Większość sytuacji ma swoją procedurę, misje są bardzo dobrze przygotowane, natomiast oczywiście zdarzają się takie sytuacje, które nie zostały przewidziane w żadnych scenariuszach proceduralnych i wtedy trzeba improwizować, mając do dyspozycji wszystko to, co się ma pod ręką - wyjaśnił.