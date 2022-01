Teleskop Jamesa Webba rozłożył pokryte złotem zwierciadło główne. Kolejny trudny etap misji zakończony

Manewr rozkładania dwóch skrzydeł lustra i zabezpieczenia ich pozycji trwał od piątku i przebiegł bez komplikacji. Oznacza to, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (James Webb Space Telescope) w pełni rozłożył się i zakończył tym samym skomplikowany etap misji, określanej jako jedna z najbardziej skomplikowanych i ryzykownych w historii eksploracji kosmosu. - Pracowały nad tym tysiące ludzi przez wiele lat. Co za wspaniały dzień - powiedziała Michelle Thaller z NASA podczas transmisji na żywo z centrum dowodzenia Space Telescope Institute w Baltimore.

Kolejne kroki misji

Przez około 11 najbliższych dni będzie trwała pieczołowita regulacja pozycji 18 sześciokątnych paneli z berylu, z których składa się główne zwierciadło teleskopu. Po 14 dniach od startu z bazy francuskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gujanie Francuskiej, urządzenie znajduje się ponad 1,07 milionów kilometrów od Ziemi i do przebycia do punktu docelowego podróży L2 zostało mu ponad 370 tysięcy kilometrów, co ma zająć kolejne dwa tygodnie. Jego obecna prędkość to niecałe 0,4 kilometra na sekundę.