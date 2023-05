Nowy satelita będzie monitorować cyklony i huragany. W planach są jeszcze cztery takie urządzenia

Pierwszy z czterech

Nowy satelita to pierwsze urządzenie z konstelacji TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats). Planowo na niskiej orbicie okołoziemskiej mają się znajdować cztery instrumenty tego typu. Ich celem ma być monitorowanie powstawania, rozwoju i przemieszczania się cyklonów tropikalnych i huraganów.