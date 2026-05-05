Nauka Trzy lata planował to ujęcie. Doceniła je NASA Oprac. Anna Bruszewska |

Śnieg spadł na Pico del Teide na Teneryfie Źródło: Cabildo de Tenerife/Facebook

Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA. Codziennie pojawia się na nim jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu wybrane ze względu na swoją wartość artystyczną i technikę.

Serwis jest prowadzony od 1995 roku. We wtorek zdjęciem dnia została fotografia Marcina Rosadzińskiego. Została ona wykonana w grudniu zeszłego roku w parku narodowym Teide na hiszpańskiej wyspie Teneryfa.

Polak wyróżniony przez NASA

- Planowanie i wykonanie tego zdjęcia zajęło mi trzy lata. Bohaterem pierwszego planu jest wulkan Teide przysypany ogromną ilością białego puchu, co jest stosunkowo rzadkim widokiem. Zazwyczaj śnieg pojawia się zimą w okolicy szczytu wulkanu. W tym przypadku cały wulkan jest pokryty ogromną ilością śniegu ze względu na orkan Emilia, który sparaliżował Wyspy Kanaryjskie w drugiej połowie grudnia 2025 - opisał.

Jak dodał fotograf, na pierwszym planie widać również powulkaniczny krajobraz parku Teide skontrastowany z kanaryjskim lasem sosnowo-jałowcowym. - Całość tworzy nieprawdopodobnie piękny krajobraz, który w dzień wygląda równie spektakularnie. Na niebie widzimy prawie wszystkie najpiękniejsze obiekty kompleksu mgławic Oriona, który króluje na naszym nieboskłonie w okresie zimowym - przekazał.

Kompleks mgławic Oriona nad wulkanem Teide Źródło: Marcin Rosadziński

Polacy wiedzą, jak uwieczniać kosmos

Kadry Marcina Rosadzińskiego zostały wcześniej czterokrotnie uhonorowane tytułem zdjęcia dnia NASA (13 sierpnia 2025 r., 11 września i 29 maja 2024 r. oraz 18 lipca 2023 r.). Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej w 2025 r., przyznawany przez międzynarodową grupę profesjonalnych astrofotografów Capture the Atlas. Rosadziński był również w gronie laureatów międzynarodowego konkursu AstroCamera. Polscy autorzy dość często otrzymują tytuł APOD NASA. Niedawno byli to między innymi Włodzimierz Bubak, Piotr Czerski, Ireneusz Nowak, Marzena Rogozińska i Wioleta Gorecka.