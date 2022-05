Potężna asteroida minie Ziemię tuż przed zaćmieniem Księżyca

czytaj dalej

Wiosna to trudny okres dla alergików, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w aglomeracjach. W skupiskach wysokich budynków rozproszenie pyłków jest dużo mniejsze, co sprzyja nasilonym objawom uczulenia. O alergii i sposobach walki z nią mówiła we "Wstajesz i weekend" doktor Iwona Poziomkowska-Gęsicka, specjalistka chorób wewnętrznych i alergologii.