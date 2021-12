Sonda kosmiczna Parker Solar Probe "dotknęła" Słońca. "To monumentalny moment dla nauki"

czytaj dalej

Kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera stopni Celsjusza, na zbiornikach wodnych pojawia się lód. Może to być jednak bardzo krucha pokrywa. Prawie zawsze tak jest, jeśli siarczysty mróz nie utrzymuje się przez dłuższy okres. Każde wejście na zamarznięty akwen - jezioro, staw, rzekę - wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Co nam grozi? Co należy zrobić, jeśli dojdzie do nieszczęścia i lód się zarwie? Przeczytaj, zanim zaryzykujesz.