Meteoroid uderzył w Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. "Niewielki, ale wyraźny ślad"

Barszcz Sosnowskiego to wyjątkowo niebezpieczna dla człowieka roślina. Kontakt z nią skutkuje trudnymi do zagojenia poparzeniami skóry. Ponieważ barszcz Sosnowskiego występuje w Polsce, i kwitnie w czerwcu i lipcu, warto wiedzieć, jak go rozpoznać - zwłaszcza, że bywa mylony z koprem.