Jest pierwszy raport NASA o niezidentyfikowanych zjawiskach anomalnych

Naukowa wizja NASA

Dane są najważniejsze

Dyrektor wykorzysta również zasoby NASA w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i narzędzi obserwacyjnych, aby badać i gromadzić dane na temat niewyjaśnionych zjawisk. Autorzy przyznali, że obecnie dysponujemy ograniczonymi zasobami informacji na temat UAP, a dostępne dane są słabej jakości. Można to zmienić, zachęcając społeczeństwo do raportowania incydentów bez ryzyka wyśmiania.

- Dane są krytyczną siłą napędową potrzebną do rozwoju badań naukowych - powiedziała Nicola Fox, zastępca administratora NASA. - Dyrektor ds. badań nad UAP jest kluczowym dodatkiem do zespołu NASA, który pomoże agencji i rządowi federalnemu wykorzystać zebrane informacje by zidentyfikować to, co pozornie niemożliwe do zidentyfikowania - dodała.