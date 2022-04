NASA: próbki z asteroid zawierają wszystkie podstawowe składniki DNA i RNA

Badacze z NASA potwierdzili, że znane i zbadane próbki asteroid zawierają wszystkie zasady azotowe - adeninę, tyminę, guaninę, cytozynę i uracyl. Cząsteczki te są budulcami DNA i RNA. Oznacza to, że kosmiczne skały mogły przyczynić się do powstania życia na Ziemi.

Zespół badaczy z Hokkaido University i NASA odkrył w meteorycie dwie nieznajdowane dotąd w takich ciałach cząsteczki składające się na DNA i RNA - cytozynę i tyminę. To już komplet znalezionych w meteorytach podstawowych cegiełek składających się na te związki (adenina, tymina, cytozyna, guanina i uracyl) - tak zwanych zasad azotowych.

Były nieuchwytne

Ta nowo odkryta para zasad nukleinowych była nieuchwytna w poprzednich analizach. Najprawdopodobniej wynikało to z ich delikatniejszej struktury, która mogła ulec degradacji, gdy naukowcy wcześniej pobrali próbki. We wcześniejszych eksperymentach naukowcy stworzyli coś w rodzaju "herbaty meteorytowej" poprzez umieszczenie ziaren meteorytu w gorącej kąpieli, aby stworzyć roztwór. Następnie analizowali jego skład molekularny.

"Badamy te ekstrakty wodne, ponieważ zawierają one dobre rzeczy, starożytne cząsteczki organiczne, które mogły być kluczowymi elementami budulcowymi dla powstania życia na Ziemi" - powiedział Danny Glavin z Goddard Space Flight Center w Greenbelt..

Ze względu na to, jak delikatne są te dwie zasady nukleinowe, zespół początkowo był sceptyczny, że zobaczy je w próbkach. Ale do odkrycia mogły przyczynić się dwa czynniki: po pierwsze, zespół użył zimnej wody do ekstrakcji związków zamiast gorącego kwasu mrówkowego - który jest bardzo reaktywny i mógł zniszczyć te kruche molekuły w poprzednich próbkach. Po drugie, zastosowano bardziej czułe analizy, które mogły wychwycić mniejsze ilości tych cząsteczek.