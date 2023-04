Najstarsze osobniki mamuta włochatego mogły wyglądać inaczej, niż sobie wyobrażamy

Nowe badania podają w wątpliwość nasze wyobrażenia o pierwszych mamutach włochatych (Mammuthus primigenius). Najstarsze osobniki mogły wyglądać zupełnie inaczej - miały mniej puszyste futro, mniejsze pokłady tłuszczu i większe uszy. Niektóre z tych cech zmieniły się na drodze ewolucji i przystosowań do trudnego klimatu Syberii.

Predyspozycja do grubego futra i odkładania sporych ilości tłuszczu objawiała się u wszystkich mamutów włochatych ( Mammuthus primigenius ). Jednak zdaniem badaczy, wraz z ich rozprzestrzenianiem się i przystosowywaniem do klimatu, cechy te stawały się coraz bardziej wyraźne. Nowe analizy na ten temat ukazały się w czasopiśmie naukowym "Current Biology".

Jeden wspólny przodek

W odległej przeszłości na świecie żyło kilka różnych gatunków tych ssaków. Jednak zdaniem naukowców każdy z nich pochodził od jednego przodka - mamuta afrykańskiego ( Mammuthus africanavus ). Na przykład Eurazję zamieszkiwał mamut stepowy ( M. trogontherii ). Badacze twierdzą, że to właśnie od niego wyewoluował później mamut włochaty. Pierwszy osobnik tego gatunku mógł pojawić się około 700 tysięcy lat temu na terenie Azji.

By dowiedzieć się więcej o mutacjach, które dały początek wyodrębnieniu gatunku mamutów włochatych, grupa naukowców porównała genomy 28 współczesnych słoni afrykańskich i indyjskich z genomami 23 mamutów włochatych, których pozostałości znaleziono na Syberii. W większości były to dość młode osobniki - żyły w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat. Wśród nich znalazły się jednak szczątki mamuta znalezione w Czukockim Okręgu Autonomicznym na Syberii. One liczyły około 700 tysięcy lat.