To zjawisko mogłoby spowodować światowy kryzys. Badacze odkryli jego ślady w drzewach

Dzięki rozbłyskom słonecznym możemy obserwować zorze polarne, ale zjawiska te mają także swoją mroczniejszą stronę - mogą mieć poważny wpływ na systemy komunikacyjne na Ziemi. Chociaż większość burz słonecznych jest stosunkowo słaba, w 1859 roku odnotowano szczególnie silny przypadek - zniszczone zostały telegrafy, a na niebie pojawiły się tak silne zorze, że ptaki zaczynały śpiewać, myśląc, że to świt. Ta burza słoneczna przeszła do historii jako wydarzenie Carringtona. Jak pokazują badania opublikowane na łamach "Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences", w historii Ziemi zdarzały się jeszcze silniejsze zjawiska.