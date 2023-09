"Nasza planeta właśnie przeżyła okres wrzenia, rozpoczęło się załamanie klimatu"

W ostatnim czasie kolejne fale upałów nawiedziły niektóre części świata. Gorąco zrobiło się między innymi we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Naukowcy donoszą, że to upalne, wręcz "zabójcze" lato było najgorętsze na świecie w historii pomiarów.

Miesiące od czerwca do sierpnia bieżącego roku były najcieplejszym okresem na naszej planecie od 1940 roku - poinformowali eksperci z programu obserwacji Ziemi Copernicus Climate Change Service (C3S). Średnia globalna temperatura tego lata wyniosła 16,77 stopnia Celsjusza. Była o 0,66 st. C powyżej średniej z lat 1990-2020. Poprzedni rekord, ustanowiony w sierpniu 2019 r., został pobity aż o prawie 0,3 st. C. Jak zauważyli naukowcy z C3S, zazwyczaj rekordy są pobijane o setne części stopnia. Tutaj stało się jednak inaczej. Rekord został pobity o dziesiąte części stopnia.

Za nami bardzo gorące lato na półkuli północnej

Jest to pierwszy zestaw danych naukowych potwierdzających to, co wielu uważało za nieuniknione. To było bardzo gorące lato na półkuli północnej, z rekordowymi falami upałów i bezprecedensowo wysoką temperaturą mórz i oceanów.