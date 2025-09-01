Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

Tegoroczne lato "prawie na pewno" będzie najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja pogodowa Met Office. To sygnał postępującego globalnego ocieplenia.

Z danych zebranych przez brytyjską agencję pogodową Met Office wynika, że tegoroczne lato prawdopodobnie pobije niechlubny rekord.

- Ze wstępnych statystyk wynika, że lato 2025 roku będzie prawie na pewno najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii, czyli od 1884 roku - przekazała Emily Carlisle, ekspertka z Met Office. - Oczywiście do końca meteorologicznego lata pozostało jeszcze kilka dni, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby cokolwiek stanęło na przeszkodzie, aby tegoroczne lato było najcieplejszym w historii pomiarów - dodała.

Postępujące globalne ocieplenie

Według synoptyków, pięć najcieplejszych sezonów letnich w historii Wielkie Brytanii odnotowano po 2000 roku, co - zdaniem badaczy - jest wyraźnym sygnałem postępującego globalnego ocieplenia. Jak podkreślają eksperci, jest ono wynikiem rosnącego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Biuro Met Office przeprowadziło analizę, która wykazała, że prawdopodobieństwo wystąpienia rekordowych temperatur latem wzrosło 70-krotnie w związku ze zmianami klimatu, wywołanymi działalnością człowieka. Zdaniem naukowców, gdyby nie doszło do zmian klimatu, Wielka Brytania mogłaby spodziewać się kolejnego tak ciepłego lata za około 340 lat. Ale przy obecnych warunkach rekordowe wartości na termometrach będą zdarzać się mniej więcej raz na pięć lat.

Ponad 40 stopni w lipcu

Jak poinformowało biuro Met Office, podczas tegorocznych czterech fal upałów, w ostatnich trzech miesiącach, nie odnotowano ekstremalnej temperatury. Najwyższą odnotowano w tym roku 1 lipca w Faversham w hrabstwie Kent i wyniosła ona 35,8 st. C. Rekordową wartością w historii Wielkiej Brytanii było 40,3 st. C w lipca 2022 r.

