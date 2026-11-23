Nauka Nadchodzi superpełnia Księżyca. Kiedy zaświeci Księżyc Bobrów Krzysztof Posytek |

Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Jaga/Kontakt24

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Listopadowa pełnia Księżyca znana jest jako Pełnia Księżyca Bobrów. Pochodzenie tej nazwy nie jest jednoznaczne. Według jednej z interpretacji nawiązuje ona do okresu, w którym bobry intensywnie przygotowują żeremia i zapasy na zimę. Inna mówi o przypadającym na tę porę sezonie zastawiania pułapek na bobry w czasach handlu futrami w Ameryce Północnej. Będzie to pierwsza z kolejnych superpełni z rzędu - następna czeka nas 24 grudnia.

W tym roku Pełnia Księżyca Bobrów wypadnie we wtorek 24 listopada o godzinie 15.53. Obserwację zjawiska mogą utrudnić chmury - jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w większości kraju we wtorek będzie pochmurno. Większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia spodziewane są tylko na zachodzie.

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Czym jest superpełnia Księżyca

Do superpełni dochodzi, gdy pełnia przypada w pobliżu perygeum, czyli najbliższego Ziemi punktu orbity Księżyca. Termin ten nie ma ścisłej definicji astronomicznej.

Podczas superpełni Księżyc może wydawać się do 14 procent większy i do 30 procent jaśniejszy niż podczas pełni przypadającej w pobliżu apogeum, czyli najdalszego od Ziemi punktu jego orbity. Różnica może jednak być trudna do zauważenia gołym okiem. Księżyc robi największe wrażenie podczas wschodu, gdy za sprawą złudzenia optycznego wydaje się szczególnie duży na tle obiektów znajdujących się na horyzoncie.

Superpełnia może również wpływać na pływy morskie. Kiedy pełnia przypada w pobliżu perygeum, przyciąganie Księżyca jest nieco silniejsze, co może prowadzić do wyższych przypływów i niższych odpływów niż zwykle. Wyjątkowo wysokie przypływy bywają potocznie określane jako "king tides", czyli "królewskie przypływy".