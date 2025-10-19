Naukowcy zbierają pomiary akustyczne w oceanie Źródło: FAU Harbor Branch Oceanographic Institute

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Północny Pacyfik to gigantyczny akwen, około 10 razy większy niż Morze Śródziemne. Stacja BBC przeanalizowała zmiany wartości średniej temperatury w tym regionie z wykorzystaniem danych dostępnych w ramach unijnej służby Copernicus Climate Change Service. Z analizy wynika, że od lipca do września 2025 roku temperatura powierzchni wody w rejonie północnego Pacyfiku była o ponad 0,25 stopnia Celsjusza wyższa niż wynosi dotychczasowy rekord z 2022 roku.

Niezwykłe ocieplenie północnego Pacyfiku

Choć od dawna wiadomo, że zmiany klimatu wpływają na ocieplenie mórz, naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego wody północnego Pacyfiku są tak gorące. Zarejestrowane temperatury są wyższe niż przewidziała większość modeli.

- Na północnym Pacyfiku z całą pewnością dzieje się coś niezwykłego - powiedział doktor Zeke Hausfather, klimatolog z amerykańskiej grupy badawczej Berkeley Earth. Przeprowadziła ona analizę modeli klimatycznych, z której wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia tak wysokich temperatur na północnym Pacyfiku w sierpniu dowolnego roku przewidział tylko jeden procent z nich.

Co jest przyczyną tej anomalii? Hipotezy

Naukowcy mają różne hipotezy dotyczące ocieplania się północnego Pacyfiku. Jednym z nich jest naturalna zmienność pogody. Tego lata wiatr wiał słabiej niż zwykle. Oznacza to, że więcej ciepła pochodzącego z letniego nagrzania przez słońce mogło pozostać na powierzchni morza, zamiast mieszać się z chłodniejszymi wodami poniżej. Hausfather uważa jednak, że choć może być to jedna z przyczyn anomalii na Pacyfiku, nie jest ona jedyną.

Jedna z podanych przez badacza hipotez zakłada, że za ocieplanie się wód północnego Pacyfiku odpowiada zmiana paliwa stosowanego w transporcie morskim. Przed 2020 rokiem statki morskie często napędzano zanieczyszczonym olejem napędowym, który wytwarzał duże ilości dwutlenku siarki. Choć substancja ta jest szkodliwa dla człowieka, to siarka tworzy w atmosferze aerozole odbijające światło słoneczne, które pomagają hamować wzrost temperatur. Wyeliminowanie tego efektu chłodzenia w rejonach, w których porusza się najwięcej statków, takich jak północny Pacyfik, mogłoby więc ujawniać pełny wpływ przegrzania spowodowanego działalnością człowieka.

- Wygląda na to, że siarka jest głównym czynnikiem powodującym ocieplenie w tym regionie - dodał Hausfather.

Inna hipoteza, przedstawiona w badaniu opublikowanym w tym roku w czasopiśmie "Communications Earth & Environment" sugeruje, że za nagrzewanie się północnego Pacyfiku mogą odpowiadać działania w chińskich miastach mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Podobnie jak siarka odbijają ono światło słoneczne, więc kroki na rzecz czystszego powietrza mogły w sposób niezamierzony przyczynić się do ocieplania się oceanów.

Północny Pacyfik ociepla się szybciej, niż sądzono Źródło: Adobe Stock

A co z lądami?

Fala upałów na północnym Pacyfiku nie pozostała bez wpływu na pogodę po obu stronach oceanu. Naukowcy wyjaśnili, że prawdopodobnie przyczyniła się ona do letnich fal upałów w Japonii i Korei Południowej oraz gwałtownych burz w Stanach Zjednoczonych.

- W Kalifornii obserwowano intensywne burze, ponieważ ciepłe wody Pacyfiku dostarczają sporo energii i wilgoci - powiedziała w rozmowie z BBC Amanda Maycock, profesor dynamiki klimatu na Uniwersytecie w Leeds. - Szczególne znaczenie mają tutaj zjawiska nazywane rzekami atmosferycznymi, czyli prądy powietrzne zawierające bardzo duże ilości wilgoci, które czerpią energię z wód oceanicznych. Mogą one przenosić duże ilości wilgoci na ląd, która następnie opada w postaci deszczu.

Niewykluczone, że anomalia może zimą wpłynąć na pogodowe wzorce w Europie, jednak na chwilę obecną trudno jest wskazać konkretne efekty. Jego działanie może bowiem zostać zakłócone przez tworzącą się na wschodnim Pacyfiku La Ninę. Na jej powstanie wskazują wyjątkowo chłodne wody w tej części oceanu, a amerykańska Narodowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) uważa, że jej słaba postać ma się utrzymywać przez kilka najbliższych miesięcy. Choć La Nina i jej przeciwieństwo El Nino są naturalnymi zjawiskami, badania sugerują, że zmiany klimatu mogą wpływać na wahania między nimi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą