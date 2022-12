Na półkuli południowej sztormy występują częściej. Naukowcy odkryli, dlaczego tak się dzieje

Naukowcom z Uniwersytetu Chicagowskiego udało się wyjaśnić, co przyczynia się do częstszych burz na półkuli południowej. Klimatolodzy pod przewodnictwem Tiffany Shaw dzięki analizie danych z satelity, wyliczyli, że gwałtowne zjawiska pojawiają się tam o 24 procent częściej. Nie było jednak jasne, co za tym stoi.