Nauka

Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej

Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Pokrywa śnieżna na półkuli północnej się kurczy - wynika z analizy amerykańskich naukowców. Badacze pokazali, które regiony tej części Ziemi doświadczyły największej utraty śniegu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Naukowcy z Mississippi State University (MSU) postanowili sprawdzić, jak zmienia się zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej. Analiza powstała pod kierownictwem Jonathana Woody'ego, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i Statystyki MSU, oraz Jamiego Dyera, dziekana College of Integrative Studies i profesora meteorologii i klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi.

Gdzie śnieg zniknął, a gdzie go przybyło

Z badań opublikowanych niedawno na łamach czasopisma "Journal of Hydrometeorology" wynika, że około 24 procent analizowanych regionów na półkuli północnej wykazało spadek obszarów pokrytych śniegiem.

Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Eksperci zwracają uwagę na zauważalną zmianę sezonową. Na niektórych obszarach pokrywa śnieżna nieznacznie zwiększała się pod koniec lata i na początku jesieni, a od marca wyraźnie malała, co sugeruje wcześniejsze topnienie wiosną. Gdzie śniegu ubyło najwięcej? Najmocniej zasięg pokrywy śnieżnej zmniejszył się w Europie i Azji Środkowej, podczas gdy w niektórych częściach środkowej Kanady i północnych Wielkich Równin zaobserwowano zwiększenie się zasięgu pokrywy śnieżnej. Ponadto południowa krawędź sezonowej pokrywy śnieżnej cofnęła się na wielu obszarach, co wskazuje na ogólną zmianę w kierunku występowania mniej trwałego śniegu na większości obszarów półkuli północnej.

Badacze oparli część swojej pracy na analizie opublikowanej w 2023 r. Wtedy przedstawili ramy statystyczne służące do oceny długoterminowych trendów dotyczących pokrywy śnieżnej. Naukowcy wykorzystali dane satelitarne zebrane w latach 1967-2021, a ich przeanalizowanie zajęło im około cztery lata. Już wtedy udało się wykazać, że ilość śniegu w Arktyce oraz w rejonie południowych szerokości geograficznych na półkuli północnej ogólnie malała.

Śnieżyca w Nowym Jorku (luty 2026)
Śnieżyca w Nowym Jorku (luty 2026)
Źródło: OLGA FEDOROVA/EPA/PAP

Dlaczego śnieg jest tak ważny

Zrozumienie trendów dotyczących zmian pokrywy śnieżnej jest ważne ze względu na rolę, jaką śnieg odgrywa w globalnym bilansie energetycznym. Wysokie albedo - czyli zdolność do odbijania światła - oraz właściwości izolacyjne wpływają na temperatury powierzchniowe w skali regionalnej oraz stabilność termiczną w skali kontynentalnej.

"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"

Polska

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: Phys

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

ŚniegZimaKlimat
