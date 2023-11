Na morskim dnie kryła się góra dwa razy wyższa niż Burdż Chalifa

"Wiele mamy jeszcze do odkrycia"

- Góra podwodna o wysokości ponad 1,5 kilometra, która do tej pory była ukryta pod falami, dobitnie pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do odkrycia - powiedziała Jyotika Virmani, dyrektorka techniczna fundacji. - Kompletna mapa dna morskiego to klucz do zrozumienia, jak funkcjonują nasze oceany. To ekscytujące że żyjemy w erze, w której technologia pozwala nam zobaczyć te niesamowite części naszej planety po raz pierwszy - dodała.