Muchy tse-tse roznoszą groźną chorobę. Odkryto "afrodyzjaki", które mogą pomóc w walce z tymi owadami

Afrodyzjak dla much

Jak się okazało, w badanych próbkach znaleziono trzy związki chemiczne, które wywołały reakcję u owadów. Szczególnie silnie przyciągał je palmitooleinian metylu. Badacze zauważyli, że działa on na muchy jak afrodyzjak - kropla płynu zawierającego ten związek wabiła samce much tse-tse do węzłów z przędzy, które naśladowały odwłoki samic, jak również do samic innego gatunku, z którymi zwykle nie wchodziły w interakcje. Co ważne, zanęcone w ten sposób samce pozostawały nieruchome przez dłuższy czas.