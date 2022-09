Mózg ojca po narodzinach pierwszego dziecka może się zmniejszać. Wbrew pozorom, to dobry znak

Mózg w stanie domyślnym

Wielki dzień dla układu nerwowego

"To badanie dostarcza dowodów na strukturalne zmiany mózgu u ojców" - dodali autorzy badania. "Potwierdza to hipotezę, że zostanie ojcem to na tyle ważne doświadczenie dla mężczyzn, że może mieć wpływ na zmianę struktury układu nerwowego" -uzupełnili.