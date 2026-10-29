Nauka Może dołączyć do Plutona. W Układzie Słonecznym mamy kandydatkę na planetę karłowatą Martyna Płecha |

Odkryto księżyc planety karłowatej Makemake Źródło wideo: NASA Źródło zdj. gł.: rubinobservatory.org

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Odkrycia ED138 dokonano dzięki chilijskiemu Obserwatorium Very C. Rubin. Matthew Holman, starszy astrofizyk ze Smithsonian Institution, korzystał ze współtworzonego przez siebie programu komputerowego służącego do przeszukiwania danych zebranych przez obserwatorium. W pewnym momencie zauważył sygnał wskazujący na istnienie nieznanej dotąd nauce planety karłowatej. Jak przyznał, był zarówno podekscytowany całą sytuacją, jak i nie dowierzał.

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ED138 to obiekt transneptunowy

Aby potwierdzić odkrycie, Holman analizował dane wraz z Mario Juriciem, profesorem astronomii na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Ich współpraca pozwoliła odtworzyć orbitę obiektu aż do 10 lat wstecz.

Holman podkreślił, że ED138 nie jest jeszcze oficjalnie planetą karłowatą. - Na tym etapie to wciąż tylko kandydatka. Musimy przede wszystkim poznać jej rzeczywisty rozmiar, a to prawdopodobnie zajmie jeszcze kilka miesięcy - powiedział.

Średnica ED138 może wynosić od 600 do 1500 kilometrów. Kandydatkę na planetę karłowatą dzieli od Słońca około 46 jednostek astronomicznych (jedna jednostka astronomiczna to odległość między Ziemią a Słońcem), a to oznacza, że znajduje się ona dalej niż Pluton. ED138 to także obiekt transneptunowy (TNO), czyli ciało niebieskie krążące wokół Słońca poza orbitą Neptuna.

Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138 Źródło zdjęcia: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R.

Nie było łatwo

ED138 nie była łatwa do odkrycia - między innymi przez jej położenie na południowej półkuli nieba. - To automatycznie wyklucza wiele teleskopów, które mogłyby ją znaleźć. Ponadto na półkuli południowej działa mniej programów systematycznie przeszukujących niebo - wyjaśnił Holman.

Jeśli ED138 zostanie oficjalnie uznana za planetę karłowatą, astronomowie najpierw nadadzą jej stały numer, a następnie właściwą nazwę. Jeszcze nie wiadomo, czy Holman będzie miał na to wpływ.- Ludzie już przysyłają mi propozycje nazw. Niektóre są jednak zajęte przez inne obiekty - powiedział. - Zobaczymy. To będzie zabawny proces. Może uda mi się coś zasugerować, ale to ogromny projekt i nie nastawiam się na to.

Orbita obiektu 2026 ED138 w 3D (z uwzględnieniem planet karłowatych) Źródło zdjęcia: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R.

Czym jest planeta karłowata

Planeta karłowata jest ciałem niebieskim, które krąży wokół Słońca. Choć masa pozwoliła obiektowi przybrać kulisty kształt, to nie wystarczyła do tego, by zdominował swoją orbitę. Ponieważ Pluton porusza się w Pasie Kuipera, w którym znajdują się podobne do niego obiekty, stracił status planety właśnie na rzecz statusu planety karłowatej. W Układzie Słonecznym wyróżniamy jeszcze cztery inne planety karłowate - Ceres, Haumei, Makemake i Eris.

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