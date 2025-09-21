"Północny Pacyfik ma gorączkę"

Nagrzany Pacyfik Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Na Pacyfiku trwa największa morska fala upałów, jaką do tej pory odnotowano. Rozciąga się ona na ponad osiem tysięcy kilometrów. Na jednym krańcu tego zjawiska, w rejonie Japonii, anomalie termiczne wód morskich przyczyniły się do wystąpienia najgorętszego lata w historii tego kraju. Rekordowo wysoka temperatura maksymalna wyniosła tam 41,8 stopnia Celsjusza i została odnotowana 5 sierpnia tego roku. Tymczasem po drugiej stronie Pacyfiku, u północnych wybrzeży Kalifornii, morska fala upałów wpłynęła na podwyższoną wilgotność powietrza.

Eksperci zaznaczają, że większa częstotliwość i intensywność morskich fal upałów ma związek ze zmianami klimatu. Powodują one zatrzymywanie coraz większej ilości ciepła w oceanie, prowadząc do występowania ekstremalnie wysokich temperatur powietrza.

Najszybciej ocieplająca się część wszechoceanu

Według Michaela McPhadena z NOAA, w ciągu ostatniej dekady Północny Pacyfik ocieplił się najszybciej spośród wszystkich oceanicznych wód globu.

Morska fala upałów w północno-wschodnim Pacyfiku, znana lokalnie jako "blob", ma wiele wspólnego z serią zjawisk, które rozpoczęły się w 2013 roku i trwały aż do 2016. Wtedy to miała miejsce najbardziej intensywna morska fala upałów w historii. Tegoroczna jest jednak bardziej rozległa.

Konsekwencje poprzedniej, trzyletniej fali gorąca w Pacyfiku były katastrofalne dla ekosystemów, prowadząc m.in. do historycznego masowego wymierania ptaków morskich w stanie Alaska. Odnotowano również negatywny wpływ na lwy morskie, ryby i inne gatunki zwierząt morskich. Heather Renner z Alaska Maritime National Wildlife Refuge potwierdza, że chociaż obecne incydenty masowego wymierania są mniejsze niż te z fali 2015-2016, to wciąż zgłaszane są przypadki chorych i martwych ptaków oraz ssaków morskich, co wiązane jest z obecnie występującym zjawiskiem.

Co stoi za tą falą gorąca?

Przyczyną trwającej fali ciepła są utrzymujące się anomalie wiatru związane z występowaniem stacjonarnych układów wysokiego i niskiego ciśnienia, które wpływają na proces wypływu chłodniejszych wód głębinowych na powierzchnię oceanu, tzw. upwelling. W tym roku wiatr w basenie Pacyfiku był słabszy niż zwykle lub wiał w taki sposób, który ogranicza efektywność upwellingu, co pozwoliło temperaturze powierzchni wody mocno wzrastać.

Skutki odczuwalne przez całe ekosystemy

Michael McPhaden podsumowuje, że "Północny Pacyfik ma gorączkę", a konsekwencje morskich fal upałów będą odczuwalne dla organizmów morskich, całych ekosystemów, rybołówstwa oraz pogody w regionie północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Naukowcy podkreślają, że sytuacja wymaga uważnego monitoringu, ponieważ jej dalszy rozwój może przynieść poważne, rozległe konsekwencje środowiskowe i społeczne.

Art Miller z Scripps Institution of Oceanography uspokaja jednak, że silniej wiejący wiatr w czasie jesieni i zimy może szybko wymieszać warstwy wodne, chłodząc powierzchnię oceanu i kończąc obecny gorący epizod.