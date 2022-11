Mógł ważyć dwie tony i być wielkości Mini Coopera. Naukowcy odkryli nowy gatunek prehistorycznego żółwia

Był podobny do żółwia skórzastego

Skamieniałości wskazują, że jego karapaks miał około 2,35 m długości i 2,2 m szerokości. Najprawdopodobniej był gładki i bardzo podobny do skorupy żółwia skórzastego. Naukowcy spekulują, że budowa Leviathanochelys aenigmatica wskazuje na przystosowanie do środowiska morskiego. Możliwe, że zwierzę wychodziło na ląd, ale tylko po to, by złożyć jaja. Jednak kilka wybrzuszeń na miednicy sugeruje, że żółw ten należał do nieznanego dotąd rodzaju. To pokazuje, że gigantyzm u żółwi morskich mógł rozwijać się zarówno w przypadku zwierząt zamieszkujących rejony Ameryki, co Europy w okresu kredy. Ponad to naukowcy sądzą, że ciekawy kształt jego miednicy może być związany z układem oddechowym.