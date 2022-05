Czyste powietrze może prowadzić do częstszego powstawania cyklonów i huraganów

Walka o poprawę stanu środowiska może mieć niespodziewane konsekwencje. Wskazuje na to najnowsze badanie naukowców z Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na częstotliwość powstawania gwałtownych zjawisk atmosferycznych. - To trochę jak rzucanie palenia, które również ma skutki uboczne - tak wyniki analiz skomentował Hiro Murakami, główny autor badania.

"To jak rzucanie palenia"

Gwałtowniejsze cyklony, silniejsze huragany

W przeciwieństwie do wielu innych zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, cząsteczki aerozoli nie powodują ocieplania klimatu. Wręcz przeciwnie, ich niewielkie powierzchnie odbijają światło słoneczne, powodując lokalne ochłodzenie. Gdy zawartość aerozoli spada, do oceanu dociera więcej światła, a co za tym idzie, woda mocniej się nagrzewa. To właśnie wysoka temperatura powierzchniowych wód oceanicznych jest jednym z głównych czynników formowania się cyklonów tropikalnych.