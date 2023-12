OSIRIS-REx leci dalej. Tym razem zbada ciało niebieskie, które wpadnie do nas w odwiedziny

Misja OSIRIS-REx zakończyła się we wrześniu tego roku wraz z dostarczeniem na Ziemię kapsuły zawierającej próbkę asteroidy Bennu. Sonda, która dokonała tego wyjątkowego czynu, wcale nie wybiera się jednak na emeryturę - jej celem stała się kolejna planetoida , która zresztą już wkrótce wpadnie do nas w odwiedziny.

Bliżej niż satelity

Jak przekazała NASA, misja OSIRIS-REx to teraz OSIRIS-APEX. Jej celem będzie obiekt (99942) Apophis - asteroida o wydłużonym kształcie i długości około 340 metrów. Stanowi ona ciekawy cel badawczy z wielu powodów, w tym faktu, że co około 7500 lat zbliża się ona do Ziemi na odległość zaledwie 32 tysięcy kilometrów. Najbliższa taka wizyta przypadnie na 2029 rok.