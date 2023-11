Sonda Lucy przeleciała obok "zachwycającej" asteroidy. Okazało się, że obiekt nie jest sam

"Jesteś zachwycająca"

Test przed wielkim spotkaniem

- Wiedzieliśmy, że będzie to najmniejsza asteroida pasa głównego, jaką kiedykolwiek widziano z bliska. Fakt, że tak naprawdę to dwa obiekty, czyni to jeszcze bardziej ekscytującym - powiedział Keith Noll z Centrum Lotów Kosmicznych NASA . - Pod pewnymi względami te asteroidy wyglądają podobnie do bliskich Ziemi asteroid Didymos i Dimorphos z misji DART, ale istnieją pewne interesujące różnice, które będziemy badać.

Przesłanie pozostałych danych z sondy kosmicznej zajmie zespołowi do tygodnia. Naukowcy wykorzystają te dane do oceny zachowania statku kosmicznego podczas spotkania i przygotowania się do następnego, tym razem z asteroidą Donaldjohanson, w 2025 roku. Lucy będzie wtedy dobrze przygotowana do spotkania z trojańczykami, do których dotrze w 2027 roku.