Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Misja Artemis III. To oni będą testować statek kosmiczny Orion

|
Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Załoga misji Artemis III. To oni przetestują dokowanie kapsuły Orion
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NASA/Bill Stafford
Trzech Amerykanów i Włoch - to skład załogi misji Artemis III, która będzie w przyszłym roku testować dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem. To kolejny bardzo ważny etap w powrocie człowieka na Księżyc.

We wtorek na konferencji prasowej NASA poinformowała, kto weźmie udział w misji Artemis III. Załogę stanowić będą: dowódca misji Randy Bresnik (astronauta NASA), pilot Luca Parmitano (Europejska Agencja Kosmiczna), specjaliści misji Andre Douglas i Frank Rubio (astronauci NASA).

- Stawiamy kolejny, śmiały krok w kierunku powrotu ludzkości na Księżyc - powiedział Jared Isaacman, szef NASA podczas uroczystości w Kennedy Space Center na Florydzie. Nosicie w sobie żar eksploracji z minionych pokoleń, zaufanie tej agencji i wsparcie tego narodu, a także marzenia milionów ludzi, którzy będą wam kibicować, wiedząc, że to, co inni uważają za niemożliwe, okazuje się tym, co my w NASA robimy najlepiej - dodał.

W ramach wtorkowego wydarzenia astronauta NASA Bob Hines został mianowany rezerwowym członkiem załogi. Parmitano, były pilot myśliwców, będzie pierwszym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczącym w misji Artemis. W poprzedniej misji, Artemis II, która zabrała astronautów na pokładzie Oriona w podróż dookoła Księżyca, udział wziął astronauta z Kanady, Jeremy Hansen.

Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Źródło zdjęcia: NASA/Bill Stafford

Misja Artemis III

W ramach misji Artemis III astronauci zostaną wyniesieni rakietą SLS (Space Launch System) i kapsułą Orion na niską orbitę okołoziemską, gdzie przetestują dokowanie Oriona do lądownika lub lądowników księżycowych, który ma zostać stworzony przez koncerny SpaceX i/lub Blue Origin. Celem programu ma być - docelowo - ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Start Artemis III powinien odbyć się w 2027 roku, zaś kolejna misja, Artemis IV - lądowanie ludzi na południowym biegunie Srebrnego Globu - w 2028 r.

Astronauci opuścili kapsułę. Problem na ISS wciąż nierozwiązany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Astronauci opuścili kapsułę. Problem na ISS wciąż nierozwiązany

Źródło: NASA, Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
TVN24
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
NASAKosmosKsiężyc
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Tu należy zachować ostrożność. IMGW ostrzega
Polska
Wał szkwałowy nad miejscowością Korytnica (woj. świętokrzyskie)
Chmury grozy. Zwiastują burze
Polska
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Zalania po burzach. Służby w stanie gotowości
Polska
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
Prognoza
Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem
Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym
Świat
Park Narodowy Wielkiego Kanionu wielki kanion kolorado usa shutterstock_97706066
Wybrał się z ojcem na wędrówkę. 18-latek nie żyje
Podróże
Opady
Nadciąga druga fala monsunu europejskiego. Co przyniesie?
Arleta Unton-Pyziołek
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB w pięciu województwach
Pogoda
Opady deszczu we wtorek
Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
TVN24
Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Żarłacz biały w Morzu Śródziemnym. Pierwsze takie nagranie
Świat
burza piorun blyskawica niebo chmury
Nadchodzą burze. Tu ma być szczególnie groźnie
Prognoza
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Pojawił się w mieście, zamknęli ponad 100 szkół
Świat
Burza
Idzie diametralna zmiana pogody
Prognoza
Aksolotl meksykański, ambystoma
Przed mundialem są niemal wszędzie. Tylko nie tam, gdzie powinny
Świat
Burza, chmury, deszcz
Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
Koniunkcja Jowisza i Wenus na tle nocnego nieba
Planety w "najciaśniejszym uścisku". Jak go obserwować
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi
Runął dach szkoły. Na nagraniu słychać piski dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z ISS
Ziemia rozbłysła na zielono. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami"
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi nawiedziło filipińską wyspę Mindanao
"Spałem, kiedy doszło do trzęsienia". Relacja Polaka z Filipin
Świat
Opady w poniedziałek
Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar
Prognoza
Ulewa, miasto
Ryzyko podtopień po ulewach. IMGW alarmuje
Prognoza
Burze nocą, piorun
Wieczorne burze. Tu IMGW wciąż ostrzega
Prognoza
Piorun, burza, burze
Trzy burzowe komórki w niedzielny wieczór
Prognoza
Staroleśny Szczyt w słowackich Tatrach
Wysłał zdjęcie do rodziny i kontakt się urwał. Znaleźli jego ciało
Świat
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Grecji
Zawalone ściany, głazy na drogach. Trzęsienie ziemi w Grecji
Świat
Tory, kolej
Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą
Polska
Deszcz, ulewa
Ciągłe opady i burze z ulewami. Taki będzie nadchodzący tydzień
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom