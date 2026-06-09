Nauka Misja Artemis III. To oni będą testować statek kosmiczny Orion Oprac. Anna Bruszewska |

Załoga misji Artemis III. To oni przetestują dokowanie kapsuły Orion Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: NASA/Bill Stafford

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We wtorek na konferencji prasowej NASA poinformowała, kto weźmie udział w misji Artemis III. Załogę stanowić będą: dowódca misji Randy Bresnik (astronauta NASA), pilot Luca Parmitano (Europejska Agencja Kosmiczna), specjaliści misji Andre Douglas i Frank Rubio (astronauci NASA).

- Stawiamy kolejny, śmiały krok w kierunku powrotu ludzkości na Księżyc - powiedział Jared Isaacman, szef NASA podczas uroczystości w Kennedy Space Center na Florydzie. Nosicie w sobie żar eksploracji z minionych pokoleń, zaufanie tej agencji i wsparcie tego narodu, a także marzenia milionów ludzi, którzy będą wam kibicować, wiedząc, że to, co inni uważają za niemożliwe, okazuje się tym, co my w NASA robimy najlepiej - dodał.

W ramach wtorkowego wydarzenia astronauta NASA Bob Hines został mianowany rezerwowym członkiem załogi. Parmitano, były pilot myśliwców, będzie pierwszym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczącym w misji Artemis. W poprzedniej misji, Artemis II, która zabrała astronautów na pokładzie Oriona w podróż dookoła Księżyca, udział wziął astronauta z Kanady, Jeremy Hansen.

Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio) Źródło zdjęcia: NASA/Bill Stafford

Misja Artemis III

W ramach misji Artemis III astronauci zostaną wyniesieni rakietą SLS (Space Launch System) i kapsułą Orion na niską orbitę okołoziemską, gdzie przetestują dokowanie Oriona do lądownika lub lądowników księżycowych, który ma zostać stworzony przez koncerny SpaceX i/lub Blue Origin. Celem programu ma być - docelowo - ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Start Artemis III powinien odbyć się w 2027 roku, zaś kolejna misja, Artemis IV - lądowanie ludzi na południowym biegunie Srebrnego Globu - w 2028 r.

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