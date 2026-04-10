Misja Artemis II. Astronauci już się obudzili. Powrót na Ziemię coraz bliżej

Misja Artemis II
Hubert Kijek o powrocie astronautów misji Artemis II
Źródło: TVN24
Misja Artemis II. Członkowie misji są coraz bliżej powrotu na Ziemię. Czwórka astronautów obudziła się i już niedługo zacznie się przygotowywać do wejścia w atmosferę. Powrót będzie można śledzić w TVN24 podczas programu specjalnego poświęconego zakończeniu misji Artemis II oraz w TVN24+. Początek transmisji już o północy.

Misja Artemis II dobiega końca. Jej celem było okrążenie Księżyca przez ludzi i obserwacja jego niewidocznej strony.

Powrót załogi będzie transmitowany w trakcie programu specjalnego w TVN24, który rozpocznie się w sobotę o północy. Ten historyczny moment zobaczymy także w TVN24+.

Artemis II. Powrót załogi godzina po godzinie

Pobudka całej załogi, w skład której wchodzą Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA), nastąpiła około godziny 17.35 naszego czasu w piątek. Astronautom towarzyszyły piosenki "Run to the water" amerykańskiego zespołu Live oraz "Free", śpiewana przez amerykańską grupę country Zac Brown Band. Odległość od Ziemi wynosiła wtedy około 98 tysięcy kilometrów.

Ostateczne przygotowywania kapsuły Orion do lądowania zaczną się około godziny 20. Zadanie to przypadnie Koch i Hansenowi - astronauci schowają sprzęt, z którego korzystali podczas misji, wyregulują fotele załogi i upewnią się, że wszystkie przedmioty zostały odpowiednio zabezpieczone przed powrotem na Ziemię. Załoga zapozna się z raportami pogodowymi oraz otrzyma informacje od załóg ratowniczych. Przez cały dzień mają również przygotowywać się do działań po wylądowaniu.

Około godziny 20.53 wykonany zostanie trzeci manewr korekcji trajektorii powrotnej kapsuły. Krótkie uruchomienie silników zapewni, że Orion pozostanie w odpowiednim położeniu przed wejściem w atmosferę. Podczas manewru astronauci mają monitorować systemy nawigacyjne i napęd statku.

Załoga kapsuły Orion w drodze powrotnej na Ziemię
W sobotę 30 minut po północy czasu środkowoeuropejskiego letniego NASA rozpocznie transmisję powrotu załogi na Ziemię, podczas której zaplanowana jest również konferencja dotycząca statusu misji. Godzinę później, około godz. 1.33, nastąpi odłączenie modułu załogowego. Statek Orion odrzuci niepotrzebny już moduł serwisowy, który spłonie w atmosferze. Załoga będzie wtedy w bezpiecznym module załogowym.

O godz. 1.37 wykonany zostanie ostatni manewr korekcyjny trajektorii. Orion osiągnie maksymalną prędkość, ponad 38 tysięcy kilometrów na godzinę, tuż przed wejściem w atmosferę.

O godzinie 1.53 rozpocznie się wejście statku Orion w atmosferę. Kapsuła wejdzie w nią z gigantyczną prędkością, rozpoczynając proces hamowania aerodynamicznego. To najbardziej stresujący moment - wejście atmosferyczne generuje ogromne temperatury, dochodzące do około 2760 stopni Celsjusza. W tym momencie dojdzie także do sześciominutowej, planowanej przerwy w łączności radiowej.

Po jej przywróceniu kapsuła Orion rozpocznie ostatni etap powrotu - opadanie na spadochronach do Pacyfiku. Wodowanie w okolicach San Diego w Kalifornii zaplanowane jest na godzinę 2.07.

W ciągu dwóch godzin od wodowania załoga zostanie przetransportowana na pokład okrętu USS John P. Murtha. Astronauci zostaną poddani wstępnym badaniom medycznym, po czym powrócą na ląd, aby wsiąść do samolotu lecącego do Centrum Kosmicznego im. Johnsona NASA w Houston. Konferencję prasową zaplanowano na godzinę 4.30.

Misja Artemis II
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
