Nauka

Misja Artemis II. Są już najdalej od Ziemi. Prośba o nazwanie krateru na cześć zmarłej żony

Artemis II - foto z godz. 20:31
Karolina Twardowska o sukcesie i przyszłości misji Artemis II
Źródło: TVN24
Misja Artemis II. Właśnie mają miejsce najważniejsze momenty misji Artemis II. Astronauci znajdujący się na pokładzie statku Orion już tej nocy zbliżą się do Srebrnego Globu na najmniejszą odległość. Na razie są najdalej od Ziemi w historii. W TVN24 od godziny 20 trwa program specjalny, a transmisję pokazujemy TVN24+.

O godzinie 19.56 załoga misji Artemis II znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii - od nas, znajdujących się na Ziemi, dzieli ich ponad 406 tysięcy kilometrów. Tym samym astronauci pobili rekord ustanowiony w 1970 przez członków misji Apollo, wynoszący około 400 171 km. Stało się to o godzinie 19.56. Momentowi towarzyszyło wiele emocji. Jak relacjonował reporter TVN24 BiS Hubert Kijek, polały się łzy wzruszenia.

Szczególnie poruszający był moment, w którym kanadyjski astronauta Jeremy Hansen poprosił o to, by jeden z księżycowych kraterów nazwać na cześć jego żony - Carroll. Carroll Taylor Wiseman, pielęgniarka pracująca na oddziale intensywnej terapii noworodków, w 2020 roku zmarła na raka.

Nie tylko członkowie misji Artemis II odczuwali silne emocje.

- Dla mnie to też jest moment dużego wzruszenia, dlatego że miałem okazję poznać załogę, a teraz wiem, że będą zaraz okrążać Księżyc i wejdą w ten cień Księżyca, gdzie stracą komunikację na 40 minut - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który jest też gościem programu specjalnego w TVN24.

Misja Artemis II. Wyjątkowa wiadomość od nieżyjącego astronauty

- Cześć, Artemis II. Tu astronauta programu Apollo Jim Lovell. Witajcie w moim dawnym sąsiedztwie. Gdy Frank Borman, Bill Anders i ja okrążyliśmy Księżyc podczas misji Apollo 8, po raz pierwszy w historii ludzkości mieliśmy okazję zobaczyć go z bliska i zobaczyć naszą planetę, która zainspirowała i zjednoczyła ludzi na całym świecie. Z dumą przekazuję wam tę pochodnię, gdy będziecie krążyć wokół Księżyca i kłaść podwaliny pod misje na Marsa dla dobra wszystkich. To historyczny dzień i wiem, jak bardzo jesteście zajęci, ale nie zapomnijcie cieszyć się widokiem. A więc Reid, Victor, Christina i Jeremy oraz cały wspierający was zespół, powodzenia i pomyślności od nas wszystkich tutaj, na dobrej Ziemi - od usłyszenia takich słów zaczęła dzień załoga misji Artemis II.

Ich autorem jest zmarły w 2025 roku astronauta Jim Lovell.

Na słowa zmarłego astronauty odpowiedział pilot misji Artemis II Victor Glover.

- Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem naukowym i dla niego. Jesteśmy podekscytowani, że jesteśmy tak blisko osiągnięcia tego, do czego przygotowywaliśmy się przez tyle lat. Chcemy także podziękować za wyjątkową wiadomość od Jima Lovella. Powitał nas w swojej okolicy i powiedział, że wspaniale jest tu być. Nie możemy się doczekać, by podzielić się tą okolicą z wami wszystkimi - powiedział Amerykanin.

Misja Artemis II

Misja Artemis II to jeden z elementów programu Artemis, mającego na celu ponowne ustanowienie obecności człowieka na Księżycu. Poprzedziła ją misja Artemis I, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas NASA wysłała na orbitę Srebrnego Globu statek Orion bez załogi.

Ten sam statek wykorzystywany jest podczas misji Artemis II. Na jego pokładzie znajduje się troje astronautów NASA - Gregory Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen. Podczas misji człowiek znajdzie się na orbicie księżycowej po raz pierwszy od 53 czas, od czasów misji Apollo 17.

Na kolejne lata NASA zaplanowała kolejne misje w ramach programu Artemis. W połowie 2027 roku, podczas misji Artemis III, astronauci polecą na niską orbitę okołoziemską, aby przetestować system lądowania HLS. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć podczas misji Artemis IV zaplanowanej na początek 2028 roku.

Źródło: NASA, tvnmeteo.pl

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
