Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc

Ruszyło odliczanie do startu misji Artemis II.

Start misji Artemis II jest już na ostatniej prostej. W poniedziałek o godzinie 16.44 lokalnego czasu (22.44 polskiego czasu) w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy'ego na Florydzie ruszyło odliczanie do startu. Okno startowe otwiera się w środę o godzinie 18.24 lokalnego czasu (0.24 w czwartek polskiego czasu).

Zastępca administratora NASA Amit Kshatriya powiedział w poniedziałek, że zespoły dokonały przeglądów gotowości do lotu, statusu pojazdu i operacji startowych. Stwierdził, że misja jest w "dobrej kondycji" przed wkroczeniem w fazę przedstartową. Dyrektor do spraw startów Charlie Blackwell-Thompson dodał, że sprzęt działa nienagannie, a zespoły są w "doskonałej formie".

Najnowsza prognoza pogody dla Przylądka Canaveral, skąd zostanie wystrzelona rakieta SLS niosąca statek kosmiczny Orion z czterema astronautami na pokładzie, jest optymistyczna - szanse na start misji w tym tygodniu oceniono na 80 procent. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lot odbędzie się już w pierwszym możliwym terminie, a więc we wspomniany środowy wieczór.

Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata Źródło: NASA/Bill Ingalls

Artemis II. Preludium do powrotu człowieka na Księżyc

W ramach misji Artemis II czworo astronautów - Gregory Wiseman, Christina Koch i Victor Glover z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej - polecą na orbitę Księżyca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, człowiek znajdzie się na orbicie naszego naturalnego satelity po raz pierwszy od 53 lat, gdy byli tam członkowie misji Apollo 17. Lot ma potrwać około 10 dni.

Start misji Artemis II był wielokrotnie przekładany. Pierwotnie miał się odbyć 8 lutego, ale z powodu problemów technicznych przełożono go najpierw na początek marca, a potem na kwiecień.

Misję Artemis II poprzedzała bezzałogowa misja Artemis I. Jej celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. W połowie 2027 roku ma się odbyć załogowa misja Artemis III, podczas której NASA przeprowadzi testy na orbicie okołoziemskiej. Ludzie mają ponownie wylądować na Księżycu podczas misji Artemis zaplanowanej na początek 2028 roku.