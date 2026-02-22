Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Misja Artemis II. Marcowy start kluczowej misji zagrożony. Komunikat NASA

|
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
Problemy z misją Artemis II
Źródło: Reuters
Misja Artemis II, jeden z etapów powrotu człowieka na Księżyc, staje w obliczu kolejnych problemów technicznych. Amerykańska agencja kosmiczna NASA przekazała informacje, które mogą przekreślić próbę startu planowaną na marzec.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Wydawało się, że po piątkowej, pomyślnej próbie generalnej na mokro (ang. wet dress rehearsal) misja Artemis II będzie mogła szykować się do startu w pierwszym możliwym terminie, czyli 6 marca. Niestety, jak przekazała w sobotę NASA, wystąpiły problemy, które mogą w znaczący sposób przesunąć start.

"Przerwa w dopływie helu". Komunikat NASA

"NASA podejmuje kroki w celu ewentualnego przeniesienia rakiety i statku kosmicznego Orion do budynku montażu pojazdów (Vehicle Assembly Building) w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie po tym, jak w nocy 21 lutego zaobserwowano przerwę w dopływie helu do ICPS (napędu górnego stopnia rakiety Space Launch System - przyp. red.)" - przekazano.

Obecnie eksperci analizują dane, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jak wytłumaczono, górny stopień rakiety wykorzystuje hel do utrzymania odpowiednich warunków pracy dla silnika oraz do zwiększania ciśnienia w zbiornikach paliwa ciekłego wodoru i ciekłego tlenu.

"Systemy działały podczas prób generalnych, ale zespoły nie były w stanie zapewnić prawidłowego przepływu helu podczas normalnej pracy i rekonfiguracji po próbie generalnej, która zakończyła się 19 lutego" - dodali eksperci.

Wycofanie rakiety do miejsca montażowego oznaczałoby, że misja Artemis II nie rozpocznie się w marcowym oknie startowym. "Jednak szybkie przygotowania umożliwiają potencjalne dotrzymanie terminu kwietniowego, w zależności od wyników analizy danych" - dodała agencja.

Artemis II. Preludium do powrotu człowieka na Księżyc

To nie pierwsze przeniesienie startu misji. Wcześniej miał on odbyć się w lutym, ale wtedy problemy sprawiały pogoda oraz wyciek paliwa.

Artemis to program amerykańskiej agencji kosmicznej NASA mający na celu ponowne ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Pierwsza misja zrealizowana w jego ramach, Artemis I, była bezzałogowa. Jej zadaniem było wejście na orbitę okołoksiężycową statku Orion. To właśnie na jego pokładzie znajdą się astronauci podczas misji Artemis II.

Jeśli Artemis II zakończy się powodzeniem, NASA przejdzie do realizacji kolejnego etapu, czyli Artemis III. Celem będzie lądowanie na Księżycu, pierwsze od misji Apollo 17 z 1972 roku. Ponadto program Artemis stanowi kluczowy etap przygotowań do przyszłych załogowych misji na Marsa.

Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II - zdjęcie z lutego 2026
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II - zdjęcie z lutego 2026
Źródło: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: NASA, Reuters, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
NASAKosmosKsiężyc
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Nor'easter
Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter
Świat
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Możliwe roztopy
IMGW ostrzega, są alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Lawina w Alpach. Zginął Polak
Świat
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Morze wyrzuciło sześć kaszalotów na brzeg
Świat
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
Ciekawostki
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
Świat
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
Prognoza
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
Świat
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
Prognoza
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
Świat
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
Nauka
Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli
Świat
Mróz nocą
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
Polska
Odwilż, roztopy, przedwiośnie, ciepło
To będzie diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Węgry. Autobus wpadł do rowu
Śnieżny chaos. Kilkunastu rannych
Świat
Łosie, Warszawa Białołęka
"Wychodzą na drogi", ale to "my wjeżdżamy w ich przestrzeń"
Polska
Lawina w Utah
Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny
Świat
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom