Wydawało się, że po piątkowej, pomyślnej próbie generalnej na mokro (ang. wet dress rehearsal) misja Artemis II będzie mogła szykować się do startu w pierwszym możliwym terminie, czyli 6 marca. Niestety, jak przekazała w sobotę NASA, wystąpiły problemy, które mogą w znaczący sposób przesunąć start.

"Przerwa w dopływie helu". Komunikat NASA

"NASA podejmuje kroki w celu ewentualnego przeniesienia rakiety i statku kosmicznego Orion do budynku montażu pojazdów (Vehicle Assembly Building) w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie po tym, jak w nocy 21 lutego zaobserwowano przerwę w dopływie helu do ICPS (napędu górnego stopnia rakiety Space Launch System - przyp. red.)" - przekazano.

Obecnie eksperci analizują dane, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jak wytłumaczono, górny stopień rakiety wykorzystuje hel do utrzymania odpowiednich warunków pracy dla silnika oraz do zwiększania ciśnienia w zbiornikach paliwa ciekłego wodoru i ciekłego tlenu.

"Systemy działały podczas prób generalnych, ale zespoły nie były w stanie zapewnić prawidłowego przepływu helu podczas normalnej pracy i rekonfiguracji po próbie generalnej, która zakończyła się 19 lutego" - dodali eksperci.

Wycofanie rakiety do miejsca montażowego oznaczałoby, że misja Artemis II nie rozpocznie się w marcowym oknie startowym. "Jednak szybkie przygotowania umożliwiają potencjalne dotrzymanie terminu kwietniowego, w zależności od wyników analizy danych" - dodała agencja.

Artemis II. Preludium do powrotu człowieka na Księżyc

To nie pierwsze przeniesienie startu misji. Wcześniej miał on odbyć się w lutym, ale wtedy problemy sprawiały pogoda oraz wyciek paliwa.

Artemis to program amerykańskiej agencji kosmicznej NASA mający na celu ponowne ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Pierwsza misja zrealizowana w jego ramach, Artemis I, była bezzałogowa. Jej zadaniem było wejście na orbitę okołoksiężycową statku Orion. To właśnie na jego pokładzie znajdą się astronauci podczas misji Artemis II.

Jeśli Artemis II zakończy się powodzeniem, NASA przejdzie do realizacji kolejnego etapu, czyli Artemis III. Celem będzie lądowanie na Księżycu, pierwsze od misji Apollo 17 z 1972 roku. Ponadto program Artemis stanowi kluczowy etap przygotowań do przyszłych załogowych misji na Marsa.

Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II - zdjęcie z lutego 2026 Źródło: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP