Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Misja Artemis II. W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona

|
Reakcja naukowczyni NASA
Źródło: NASA
Trwa misja Artemis II, w ramach której człowiek po raz pierwszy od ponad 50 lat poleciał w stronę Księżyca. W trakcie połączenia z Ziemią astronauci opisali, że zaobserwowali błyski po uderzeniach na powierzchni Srebrnego Globu. Informacja wzbudziła zdumienie wśród naukowców NASA.

W nocy z poniedziałku na wtorek załoga misji Artemis II odbyła lot dookoła Księżyca. Wydarzenie śledzono na całym świecie, ponieważ po raz pierwszy od 1972 roku człowiek znalazł się tak blisko Srebrnego Globu. W trakcie jednego z połączeń astronauci przebywający na statku poinformowali naukowców na Ziemi o błyskach na powierzchni naszego naturalnego satelity, czym wprawili w osłupienie osoby pracujące w NASA.

Co zobaczyli astronauci?

Astronauci znajdujący się na Orionie zaobserwowali błyski po uderzeniach meteorytów w powierzchnię Księżyca. Jeden z członków załogi relacjonował, że udało im się zobaczyć cztery takie błyski. Zauważono je na widocznej stronie Księżyca, która była już zaciemniona.

- Zobaczyli, jak meteoryty uderzają w Srebrny Glob. Kobieta, która komunikowała się z nimi z Houston stanęła i złapała się za głowę. Oni byli oszołomieni tymi informacjami - relacjonował to wydarzenie reporter TVN24 Hubert Kijek.

Źródło: NASA

Czym jest misja Artemis?

Misja Artemis II to jeden z elementów programu Artemis, mającego na celu powrót człowieka na Księżyc. Poprzedziła ją misja Artemis I, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas NASA wysłała na orbitę Srebrnego Globu statek Orion bez załogi.

Ten sam statek wykorzystywany jest podczas misji Artemis II. Na jego pokładzie znajduje się troje astronautów NASA - Gregory Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

NASA zaplanowała kolejne misje w ramach programu Artemis. W połowie 2027 roku, podczas misji Artemis III, astronauci polecą na niską orbitę okołoziemską, aby przetestować system lądowania HLS. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć podczas misji Artemis IV zaplanowanej na początek 2028 roku.

Hubert Kijek o misji Artemis II
Źródło: TVN24

Źródło: TVN24, NASA

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Udostępnij:
Tagi:
NASAKsiężyc
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Świat
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
Prognoza
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Świat
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom