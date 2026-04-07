Misja Artemis II. W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona

Reakcja naukowczyni NASA Źródło: NASA

W nocy z poniedziałku na wtorek załoga misji Artemis II odbyła lot dookoła Księżyca. Wydarzenie śledzono na całym świecie, ponieważ po raz pierwszy od 1972 roku człowiek znalazł się tak blisko Srebrnego Globu. W trakcie jednego z połączeń astronauci przebywający na statku poinformowali naukowców na Ziemi o błyskach na powierzchni naszego naturalnego satelity, czym wprawili w osłupienie osoby pracujące w NASA.

Co zobaczyli astronauci?

Astronauci znajdujący się na Orionie zaobserwowali błyski po uderzeniach meteorytów w powierzchnię Księżyca. Jeden z członków załogi relacjonował, że udało im się zobaczyć cztery takie błyski. Zauważono je na widocznej stronie Księżyca, która była już zaciemniona.

- Zobaczyli, jak meteoryty uderzają w Srebrny Glob. Kobieta, która komunikowała się z nimi z Houston stanęła i złapała się za głowę. Oni byli oszołomieni tymi informacjami - relacjonował to wydarzenie reporter TVN24 Hubert Kijek.

Czym jest misja Artemis?

Misja Artemis II to jeden z elementów programu Artemis, mającego na celu powrót człowieka na Księżyc. Poprzedziła ją misja Artemis I, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas NASA wysłała na orbitę Srebrnego Globu statek Orion bez załogi.

Ten sam statek wykorzystywany jest podczas misji Artemis II. Na jego pokładzie znajduje się troje astronautów NASA - Gregory Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

NASA zaplanowała kolejne misje w ramach programu Artemis. W połowie 2027 roku, podczas misji Artemis III, astronauci polecą na niską orbitę okołoziemską, aby przetestować system lądowania HLS. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć podczas misji Artemis IV zaplanowanej na początek 2028 roku.

Hubert Kijek o misji Artemis II Źródło: TVN24