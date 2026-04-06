Misja Artemis II. "Kocham cię z Księżyca"

Moment pobicia rekordu w oddaleniu się od Ziemi przez członków misji Artemis II Źródło: TVN24

O godzinie 19.56 załoga misji Artemis II znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii - od nas, znajdujących się na Ziemi, dzieli ich ponad 406 tysięcy kilometrów. Tym samym astronauci pobili rekord ustanowiony w 1970 roku przez członków misji Apollo, wynoszący około 400 171 km. Stało się to o godzinie 19.56. Jeremy Hansen, kanadyjski astronauta znajdujący się na pokładzie Oriona, wezwał "obecne i przyszłe pokolenia, by dopilnowały, żeby ten rekord nie przetrwał długo".

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026 Rozwiń

Momentowi towarzyszyło wiele emocji. Jak relacjonował reporter TVN24 BiS Hubert Kijek, astronautom polały się łzy wzruszenia. Szczególnie poruszający był moment, w którym poproszono o to, by jeden z księżycowych kraterów nazwać na cześć żony astronauty Reida Wisemana - Carroll. Carroll Taylor Wiseman, pielęgniarka pracująca na oddziale intensywnej terapii noworodków, w 2020 roku zmarła na raka.

Nie tylko członkowie misji Artemis II odczuwali silne emocje.

- Dla mnie to też jest moment dużego wzruszenia, dlatego że miałem okazję poznać załogę, a teraz wiem, że będą zaraz okrążać Księżyc i wejdą w ten cień Księżyca, gdzie stracą komunikację na 40 minut - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który był też gościem programu specjalnego w TVN24.

"Księżyc staje się zauważalnie większy"

Przed godziną 21 astronauci rozpoczęli robienie zdjęć Księżycowi. Mająca trwać kilka godzin obserwacja Księżyca to okres, w którym załoga znajdzie się na tyle blisko Księżyca - około 6650 kilometrów od jego powierzchni - by dokonać obserwacji przydatnych nauce.

Na początku okresu obserwacji, gdy statek Orion będzie zbliżał się do widocznej strony Księżyca, ludzie w niektórych częściach wschodniej półkuli będą mogli obserwować te same obiekty, które będą oglądać astronauci. Jednym z nich jest Rainer Gamma - jasny, tajemniczy wir, którego pochodzenie naukowcy próbują zrozumieć. Innym obiektem, który zobaczą zarówno niektórzy Ziemianie, jak i astronauci, jest Głuszko - jasny krater o szerokości 43 km, znany z białych smug, które rozchodzą się na odległość do 800 km. Astronauci sfotografują też niewidoczną stronę Księżyca.

Tak o Srebrnym Globie mówiła Christina Koch:

- Zauważamy, że Księżyc staje się zauważalnie większy w miarę, jak się oddalamy, nawet gdy obserwujemy go bez przerwy - powiedziała. - W tej chwili możemy jednocześnie widzieć Księżyc i Ziemię. To ciekawe, ponieważ Ziemia wydaje się znacznie jaśniejsza - dodała. Jak opisywała później, nowsze kratery Księżyca wyróżniają się jasnością, są jak maleńkie "dziurki w kloszu lampy". Duże wrażenie zrobił na niej jeden z największych kraterów - Mare Imbrium. - Wygląda jak duża, gojąca się rana - mówiła.

Jednym z głównych celów obserwacji jest morze księżycowe Mare Orientale, znajdujące się na zachodnim skraju widocznej strony Księżyca. Do czasu misji Artemis II ludzkie oko go nie widziało. Wszystkie zdjęcia, jakie mamy, zostały wykonane podczas bezzałogowych misji.

Jak podała NASA, załoga opowiedziała o kolorach, w jakich widzi Księżyc - są to odcienie brązu i błękitu. Te detale pomogą pogłębić wiedzę o Srebrnym Globie, zwłaszcza o jego składzie mineralnym i wieku.

"Kocham cię z Księżyca"

Victor Glover przyznał, że spojrzenie na Księżyc przez obiektyw z zoomem sprawiło, że czuł się, jakby po nim stąpał. Pozdrowił także swoją rodzinę, znajdującą się na galerii dla widzów w centrum kontroli lotu w Houston. - Kocham cię z Księżyca - powiedział do żony.

Niebawem załogę misji Artemis II czeka moment, który bywa opisywany jako i bardzo nerwowy, i... relaksujący. Na kilkadziesiąt minut astronauci stracą kontakt z Ziemią, ponieważ Orion przeleci za niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. Fale radiowe nie będą w stanie przeniknąć przez skalistą bryłę satelity.

Misja Artemis II. Wyjątkowa wiadomość od nieżyjącego astronauty

- Cześć, Artemis II. Tu astronauta programu Apollo Jim Lovell. Witajcie w moim dawnym sąsiedztwie. Gdy Frank Borman, Bill Anders i ja okrążyliśmy Księżyc podczas misji Apollo 8, po raz pierwszy w historii ludzkości mieliśmy okazję zobaczyć go z bliska i zobaczyć naszą planetę, która zainspirowała i zjednoczyła ludzi na całym świecie. Z dumą przekazuję wam tę pochodnię, gdy będziecie krążyć wokół Księżyca i kłaść podwaliny pod misje na Marsa dla dobra wszystkich. To historyczny dzień i wiem, jak bardzo jesteście zajęci, ale nie zapomnijcie cieszyć się widokiem. A więc Reid, Victor, Christina i Jeremy oraz cały wspierający was zespół, powodzenia i pomyślności od nas wszystkich tutaj, na dobrej Ziemi - od usłyszenia takich słów zaczęła dzień załoga misji Artemis II.

Ich autorem jest zmarły w 2025 roku astronauta Jim Lovell.

Na jego słowa odpowiedział pilot misji Artemis II Victor Glover.

- Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem naukowym i dla niego. Jesteśmy podekscytowani, że jesteśmy tak blisko osiągnięcia tego, do czego przygotowywaliśmy się przez tyle lat. Chcemy także podziękować za wyjątkową wiadomość od Jima Lovella. Powitał nas w swojej okolicy i powiedział, że wspaniale jest tu być. Nie możemy się doczekać, by podzielić się tą okolicą z wami wszystkimi - powiedział Amerykanin.

"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026 Rozwiń

Misja Artemis II

Misja Artemis II to jeden z elementów programu Artemis, mającego na celu ponowne ustanowienie obecności człowieka na Księżycu. Poprzedziła ją misja Artemis I, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas NASA wysłała na orbitę Srebrnego Globu statek Orion bez załogi.

Ten sam statek wykorzystywany jest podczas misji Artemis II. Na jego pokładzie znajduje się troje astronautów NASA - Gregory Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen. Podczas misji człowiek znajdzie się na orbicie księżycowej po raz pierwszy od 53 czas, od czasów misji Apollo 17.

Na kolejne lata NASA zaplanowała kolejne misje w ramach programu Artemis. W połowie 2027 roku, podczas misji Artemis III, astronauci polecą na niską orbitę okołoziemską, aby przetestować system lądowania HLS. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć podczas misji Artemis IV zaplanowanej na początek 2028 roku.