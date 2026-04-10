Misja Artemis II. Czy pogoda pokrzyżuje plany NASA? Oprac. Agnieszka Stradecka

Co zobaczyli astronauci podczas lotu wokół Księżyca Źródło: TVN24

Dobiega końca misja Artemis II. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego kapsuła Orion z astronautami na pokładzie wejdzie w atmosferę Ziemi, po czym wyląduje w wodach Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Do akcji wkroczą wtedy połączone zespoły NASA, Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, które zabezpieczą kapsułę i pomogą astronautom w jej opuszczeniu.

Misja Artemis II. Prognoza pogody dla astronautów

Aby zapewnić bezpieczeństwo astronautom i zespołom naziemnym, w miejscu wodowania muszą panować odpowiednie warunki atmosferyczne. Przed rozpoczęciem operacji podjęcia załogi NASA weźmie pod uwagę pięć kryteriów. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, aktualnie prognozy pogody na lądowanie są bardzo korzystne.

- Prognozy spełniają wymagane kryteria bezpieczeństwa - tłumaczył. - Stan morza jest dobry, wysokość fal u wybrzeży San Diego kształtuje się poniżej 1,8 metrów, wieje tam wiatr poniżej 45 kilometrów na godzinę.

Pozostałe kryteria dotyczą widzialności, która powinna kształtować się na poziomie co najmniej 10 kilometrów, zachmurzenia (musi być ono małe i umiarkowane) oraz innych zjawisk atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub burze. Nie mogą one występować w odległości mniejszej niż 5,6 kilometra od miejsca wodowania.

- Warunki będą korzystne, wysokość fal nie powinna przekroczyć metra, wiatr w strefie wodowania oscylować ma w granicach 20-30 km/h, widzialność będzie bardzo dobra, a zachmurzenie przeważnie małe. Większe zachmurzenie oraz opady deszczu utrzymywać się powinny daleko na północ od rejonu wodowania - podsumował synoptyk.

Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026 Źródło: NASA/Kenneth Allen

