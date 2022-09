Misja Artemis I. NASA: druga próba startu odwołana

NASA odwołała sobotnią próbę startu misji Artemis I. Jako powód podano problem z załadowaniem paliwa do rakiety. W poniedziałek, podczas pierwszej próby startu misji mającej przybliżyć powrót człowieka na Księżyc, plany również pokrzyżowały problemy techniczne.

W sobotę miała odbyć się druga próba startu misji Artemis I. Start rakiety Space Launch System (SLS) wraz z kapsułą transportową Orion z Przylądka Canaveral na Florydzie zaplanowano na godzinę 14.17 czasu lokalnego (20.17 naszego czasu), kiedy to miało otworzyć się dwugodzinne okno startowe.

Amerykańska agencja kosmiczna poinformowała po południu, że start misji został odwołany z powodu problemów z załadowaniem paliwa do gigantycznej rakiety. Technicy wielokrotnie usiłowali naprawić wyciek chłodzonego ciekłego wodoru, bezskutecznie.

"Misja Artemis I na Księżyc została przełożona. Próbowano naprawić problem związany z wyciekiem w sprzęcie ładującym paliwo do rakiety, ale bez powodzenia" - czytamy na Twitterze NASA .

Agencja Reutera przekazała wcześniej, że zespół startowy NASA wydał rekomendację, by w sobotę "nie lecieć".

Do odwołania sobotniego startu doszło na około trzy godziny przed planowanym odlotem. Nie ustalono jeszcze nowego terminu startu, lecz przed sobotnią próbą oficjele agencji mówili, że alternatywnymi datami mogą być poniedziałek lub wtorek.

Problemy techniczne w czasie pierwszego podejścia

Artemis I miała początkowo wyruszyć w stronę naszego naturalnego satelity w poniedziałek 29 sierpnia, ale start został opóźniony przez nagłe, poważne problemy techniczne. W piątek Jeremy Parsons z NASA, odpowiedzialny za przygotowywanie infrastruktury startowej dla rakiety poinformował, że technicy naprawili nieszczelną linię paliwową, która przyczyniła się do odwołania startu.

Powrót na Księżyc

Artemis I jest pierwszą z serii misji, których celem jest ustanowienie długoterminowej obecności ludzi na Księżycu, by w dłuższej perspektywie przygotować się do ludzkiej eksploracji Marsa.

W ramach pierwszej z misji rakieta SLS ma wynieść w kosmos statek kosmiczny Orion z trzema manekinami na pokładzie, a także 10 minisatelitów, mających służyć między innymi do badań Srebrnego Globu. Orion ma następnie spędzić kilka dni, okrążając Księżyc zbliżyć się do niego na odległość około 100 kilometrów, po czym wrócić na Ziemię i wylądować na Pacyfiku nieopodal wybrzeży Kalifornii. Cała misja ma potrwać co najmniej cztery tygodnie.