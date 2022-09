Misja Artemis I ruszy najwcześniej za dwa tygodnie

NASA poinformowała w poniedziałek o kolejnej planowanej dacie startu misji Artemis I. Pierwsze okno startowe otworzy się we wtorek, 27 września. Kolejne przełożenie startu jest związane z planowanym testem demonstracyjnym, który ma zostać przeprowadzony w przyszłym tygodniu.

Niezbędne przygotowania

NASA wyjaśnia, że dodatkowe opóźnienie wynika z konieczności przeprowadzenia demonstracyjnego testu kriogenicznego. Agencja wykona go nie wcześniej niż w środę 21 września, co oznacza, że najwcześniejsze okno startowe otworzy się we wtorek 27 września. Jeśli wtedy nie uda się wystrzelić rakiety, kolejna możliwość startu przypadnie na niedzielę 2 października.