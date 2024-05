Mikroplastik może przenikać do jąder. "Nie chcemy nikogo straszyć"

Mikroplastiki - niewielkie kawałki tworzyw sztucznych - powstają w wyniku stopniowej degradacji plastików w środowisku. Tak powstające cząstki są przenoszone przez wiatr i wodę. Obecnie znajdowane są one w coraz to nowych środowiskach, a bardzo często przenikają także do organizmów żywych. Na łamach czasopisma "Toxicological Sciences" ukazało się badanie pokazujące, że tworzywa sztuczne mogą mieć niebagatelny wpływ na płodność.