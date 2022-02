Międzynarodowa Stacja Kosmiczna spadnie do oceanu w 2031 roku

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) będzie działać jeszcze przez dziewięć lat. Amerykańskie władze w ostatniej deklaracji wyraziły chęć utrzymywania jej do 2030 roku. Po tym czasie, na początku 2031 roku, zostanie zdeorbitowana i rozbije się na Oceanie Spokojnym. NASA przedstawiła zaktualizowane plany dotyczące działania ISS przez kolejne lata.

31 grudnia 2021 roku agencja NASA poinformowała, że od amerykańskiej administracji prezydenckiej otrzymała deklarację przedłużenia okresu działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do 2030 roku. W związku z tym w ramach NASA opracowano nową wersję planu dotyczącego działania stacji kosmicznej. Poprzednia wersja planu pochodziła z 30 grudnia 2018 roku, natomiast najnowsza została przygotowana w styczniu 2022 roku jako raport dla Kongresu. Definiuje on cele na najbliższą dekadę dotyczące działania stacji i przejścia w coraz większym stopniu na usługi komercyjne.

Plany ISS na następne lata

NASA zakłada, że do 2030 roku uda się na tyle rozwinąć amerykańskie prywatne firmy kosmiczne, że będą w stanie realizować na niskiej orbicie okołoziemskiej zadania, które wykonywano do tej pory na stacji ISS. Przykładowo w ostatnich dwóch latach NASA podpisała porozumienia o zadokowaniu komercyjnego modułu do stacji ISS (firma Axiom Space), a także zaprojektowaniu trzech komercyjnych stacji kosmicznych (firmy: Blue Origin, Nanoracks LLC, Northrop Grumman Systems Corporation).