Miasta się zapadają. Naukowcy biją na alarm

Nawet pięć centymetrów rocznie

W badaniu wykorzystano satelitarne pomiary radarowe, które pozwoliły zespołowi mapować pionowe ruchy Ziemi z dokładnością aż do jednego milimetra. Na ich podstawie opracowano wysokiej rozdzielczości mapy osiadania lub zapadania się ziemi dla 28 najbardziej zaludnionych miast Stanów Zjednoczonych. Miasta te są domem dla 34 milionów ludzi, około 12 procent całkowitej populacji kraju.

Jak udało się zaobserwować, w 25 z 28 badanych miast co najmniej dwie trzecie ich powierzchni ulega osiadaniu. Najszybciej proces ten przebiega w teksańskim Houston - ponad 40 procent jego powierzchni osiada w tempie przekraczającym pięć milimetrów na rok. W niektórych punktach osiadanie sięga nawet pięciu centymetrów rocznie.

Problem leży pod ziemią

Aby ustalić przyczynę zapadania się miast, badacze przeanalizowali także dane dotyczące poboru wód gruntowych w obszarach dotkniętych osiadaniem. Ustalili, że za 80 procent osiadania odpowiada właśnie pobór wód na potrzeby ludzi. Gdy woda jest wypompowywana z warstw wodonośnych zbudowanych z drobnoziarnistych osadów, szczeliny między nimi mogą się zapaść, prowadząc do zagęszczenia osadów w głębi i osiadania powierzchni. W Teksasie problem ten pogłębia się dodatkowo przez wydobycie ropy i gazu.

Jak tłumaczyli naukowcy, w przeciwieństwie do zagrożeń związanych z osiadaniem terenu spowodowanym powodziami, gdzie ryzyko pojawia się dopiero wówczas, gdy szybkie tempo osiadania obniża teren poniżej krytycznego poziomu, uszkodzenia infrastruktury wywołane osiadaniem mogą wystąpić nawet przy niewielkich ruchach gruntu.

- Zamiast po prostu mówić, że to problem, możemy zareagować, rozwiązać go, złagodzić skutki i dostosować się. Musimy przejść do rozwiązań - dodał Ohenhen.