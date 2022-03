Meteor rozbłysnął w atmosferze Jowisza

Zjawisko zostało zaobserwowane w kwietniu 2020 roku przez spektrograf ultrafioletowy (UVS) Jego głównym zadaniem jest obserwacja zórz Jowisza i poszukiwanie różnych gazów, między innymi wodoru. Badając błysk, naukowcy wzięli pod uwagę zarówno jego długość, jak i widmo zaobserwowane przez UVS. Jak stwierdzili w komunikacie opublikowanym 1 marca, zdarzenie to było wynikiem pojawienia się meteoru w atmosferze planety.

Zespół misji oszacował, że meteor poruszający się w górnych warstwach atmosfery Jowisza mógł mieć masę od 250 do nawet pięciu tysięcy kilogramów.

Wyjątkowy rok

To był to jedyny raz w 2020 roku, gdy naukowcy zauważyli kosmiczne skały w atmosferze Jowisza. We wrześniu i październiku 2021 roku, w odstępie zaledwie miesiąca, zauważono dwie różne asteroidy zmierzające w kierunku planety.