Zachodnia elongacja Merkurego już niebawem. Na nocnym niebie będziemy mogli dostrzec też cztery inne planety

Od kilku nocy możemy podziwiać Merkurego - pierwszą planetę Układu Słonecznego. Miłośników obserwacji nocnego nieba czeka jednak prawdziwa gratka. Już niedługo dojdzie do maksimum jej elongacji - a więc największego oddalenia kątowego tego ciała niebieskiego na niebie względem Słońca. To pozwoli na jeszcze łatwiejszą obserwację Merkurego. Co więcej, w tym samym czasie będziemy mogli dostrzec jeszcze cztery inne planety.