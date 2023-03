Masz lekką gorączkę i chcesz ją zbić? To badanie pokazuje, że nie warto

Stan podgorączkowy to zjawisko, które organizm potrafi samoistnie wywołać, ale i opanować bez wsparcia lekami. Nauka zna już dowody na to, że u ludzi może przynosić zdrowotne korzyści. Dodatkowo, ponieważ mechanizmy napędzające i podtrzymujące ten stan są podobne i u ludzi, i u zwierząt, badacze spodziewają się, że obie grupy mogą czerpać z niej podobne profity. Dlatego naukowcy sugerują, by przy pierwszych oznakach łagodnego podwyższenia temperatury ciała, zrezygnować z leków zbijających gorączkę.