"Wulkaniczna zima" mogła przyczynić się do masowego wymierania 250 milionów lat temu

Co spowodowało masowe wymieranie na Ziemi około 250 milionów lat temu? Zespół naukowców zidentyfikował kolejny czynnik, który mógł do niego doprowadzić. Analiza minerałów z południowych Chin wykazała, że erupcje pobliskich wulkanów spowodowały zjawisko nazwane "wulkaniczną zimą".

Masowe wymieranie, do którego doszło około 250 milionów lat temu, jest największym masowym wymieraniem, jakie zaobserwowano w historii życia na Ziemi. Wyginęło wtedy od 80 do 90 procent gatunków lądowych i morskich.

Za jedną z przyczyn tego procesu uważa się zmianę klimatu, którą wywołała długotrwała aktywność wulkaniczna na Syberii. Na przełomie permu i triasu powstawały trapy syberyjskie, czyli największe fanerozoiczne (fanerozoik to okres w dziejach Ziemi obejmujący ostatnich 500 mln lat i trwający do dzisiaj) pokrywy lawowe. Wskutek wzmożonego wulkanizmu do atmosfery dostały się duże ilości zanieczyszczeń i związków siarki. Dostęp do światła był zablokowany, zmniejszyło się natlenienie wód oceanicznych.