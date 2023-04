Tak wygląda marsjańska baza. NASA pokazała niezwykły eksperyment

NASA pokazała swoją eksperymentalną marsjańską bazę zbudowaną w Houston. Przez ponad rok czworo ochotników będzie w niej mieszkać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do marsjańskich by sprawdzić, jak planowana załogowa misja na Czerwoną Planetę wpłynie na ich ciało i umysł.

Eksperymentalną marsjańską bazę NASA pokazała we wtorek. "Kawałek Marsa" powstał w wielkim magazynie w Centrum Kosmicznym NASA Johnson Space Center w Houston. Czterej wybrani przez NASA ochotnicy zamieszkają w niej w czerwcu, aby w warunkach jak najbardziej zbliżonych do marsjańskich przez rok sprawdzać rozwiązania niezbędne podczas planowanej prawdziwej misji załogowej na Marsa .

Marsjańska baza NASA

Trwający rok eksperyment będzie dla jego uczestników wypełniony pracą. Niektóre stawiane przed nimi zadania będą polegać na wykorzystaniu wiedzy geologicznej do identyfikowania interesujących skał i dostarczania próbek do analizy. Stałej opiece podlegać będzie sama marsjańska baza, wyzwaniem będzie także regularne odkurzanie paneli słonecznych oraz gromadzenie zasobów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Aby eksperyment był tak realistyczny, jak to tylko możliwe, uczestnicy będą musieli mierzyć się ponadto z dodatkowymi czynnikami stresogennymi, takimi jak ograniczenie zasobów, awarie sprzętu i duże obciążenie pracą.