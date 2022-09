Nasze śmieci są nawet na Marsie. Przez pół wieku wyrzuciliśmy tam ponad siedem ton odpadów

Trzy klasy śmieci

"Każda misja na powierzchnię Marsa musi być wyposażona w moduł ochronny" - pisze na łamach portalu "The Conversation" Kilic. - "Zawiera on osłonę termiczną do wejścia w przez atmosferę planety oraz spadochron i osprzęt do lądowania, dzięki czemu statek może miękko wylądować" - dodaje.