Małże jak firmy farmaceutyczne. Potrafią wytwarzać antybiotyk erytromycynę

Małże potrafią wytwarzać związki bakteriobójcze - twierdzą chińscy naukowcy, którzy zarejestrowali obecność erytromycyny w śluzie mięczaków gatunku Meretrix petechialis. Do tej pory umiejętność ta przypisywana była jedynie jednemu gatunkowi bakterii. Badacze z Chin udokumentowali również produkcję erytromycyny u spokrewnionego gatunku Meretrix lyrata, co sugeruje, że antybiotyk ten może być wytwarzany i przez inne gatunki morskich bezkręgowców.

Małże i inne bezkręgowce często zamieszkują siedliska pełne bakterii i innych patogenów. Mimo braku adaptacyjnego układu odpornościowego, opartego na limfocytach, zwierzęta te nie mają problemu z przetrwaniem w trudnych warunkach. To, w jaki sposób małże opierają się infekcjom, stanowi tajemnicę dla przyrodników. Na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" opisano badanie, które może ułatwić jej rozwiązanie.