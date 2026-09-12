Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Mają ponad 200 ton niezwykłego opadu rocznie. Część trafia na pola i do wody

|
Okolice szczytu Chaumont, gdzie prowadzono część badań
Naukowcy zbadali wpływ mikroplastiku na plemniki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ponad 200 ton mikroplastiku rocznie spada z powietrza na ziemię w Szwajcarii. Naukowcy przyjrzeli się, gdzie najczęściej trafiają drobne cząsteczki tworzyw sztucznych. Jak się okazało, niepokojąco dużo plastiku znaleziono w miejscach kluczowych dla produkcji żywności.

Mikroplastik przyjmuje różne formy - czasami są to pokruszone fragmenty wyrzuconych opakowań, innym razem pojedyncze włókna syntetycznych tkanin. Pod wpływem chociażby promieniowania UV tworzywa sztuczne ulegają stopniowemu rozpadowi na coraz mniejsze fragmenty unoszone przez wiatr do atmosfery. Czasami opadają one z powrotem na ziemię, niekiedy bardzo daleko od miejsca, w którym powstały.

Wędrówce mikroplastiku między powietrzem a ziemią przyjrzeli się badacze ze Szwajcarskiego Federalnego Laboratorium Nauk i Technologii Materiałów (EMPA). Celem ich analizy było określenie, jak dużo cząsteczek spada rocznie na kraj i w których regionach było ich najwięcej. Ich wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Atmospheric Chemistry and Physics".

Szczyt górski jak przedmieścia

Zastosowana przez badaczy metodologia była dość prosta - co miesiąc pobierali próbkę osadów z pięciu miejsc w Szwajcarii i sprawdzali, ile cząsteczek tworzyw sztucznych zawierały. Na liście znalazły się obszary miejskie (Zurych oraz jedno z miast w jego aglomeracji), miejscowości na słabo zurbanizowanych terenach rolnych oraz szczyt góry Chaumont. Naukowcy analizowali zarówno osad mokry, czyli wypłukany z atmosfery przez deszcz i śnieg, jak i suchy, związany z samą grawitacją.

Wyliczono, że każdego roku w Szwajcarii na obszarach położonych poniżej 2000 metrów nad poziomem morza osiada około 219 ton mikroplastiku. Najwięcej cząsteczek znaleziono w próbkach z Zurychu, jednak badaczy zdziwiło co innego - w pozostałych analizowanych miejscach - od przedmieść do górskiego szczytu - wartości były bardzo podobne.

- Im bliżej obszarów gęsto zaludnionych znajduje się dana lokalizacja, tym wyższych poziomów zanieczyszczenia moglibyśmy się spodziewać. Nie zaobserwowaliśmy jednak takiej różnicy - przekazał kierownik badań, Christoph Hueglin. Opierając się na swoich danych, naukowcy wyliczyli, że rocznie około 78 ton mikroplastików może osiadać na gruntach rolnych, a około 10 ton trafiać bezpośrednio do zbiorników wodnych.

Akumulacja szybsza niż rozkład

Jak wyjaśnili badacze, wiele kwestii dotyczących wpływu mikroplastików na środowisko i zdrowie pozostaje nieznanych. Chociaż stanowią one jedynie niewielką część wszystkich cząstek zawieszonych w powietrzu (od 0,02 do 0,12 procent), do ich akumulacji dochodzi szybciej niż do rozkładu. To oznacza, że w stosunkowo krótkim czasie na danym obszarze może zebrać się znaczna ilość tworzyw sztucznych.

- Tworzywa sztuczne to bardzo dobry materiał nadający się do wielu zastosowań. Jednak zgodnie z zasadą ostrożności powinniśmy unikać zaśmiecania, używać tworzyw sztucznych tylko wtedy, gdy jest to konieczne, oraz w jak największym stopniu zamykać obieg materiałów - podsumował Hueglin.

Okolice szczytu Chaumont, gdzie prowadzono część badań
Okolice szczytu Chaumont, gdzie prowadzono część badań
Źródło zdjęcia: Shutterstock
Źródło: EMPA
Udostępnij:
Tagi:
Szwajcariaochrona środowiska
Czytaj także:
Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Ogień zbliżał się do domów. Alert nie nadszedł
Świat
Nastolatek pływał na odwróconej łodzi
"Prawdziwy cud" u wybrzeży Alaski
Świat
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Antycyklon może odwlec jesienną szarugę. Pogoda na wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda
Duża anomalia na mapach IMGW. Prognoza długoterminowa na jesień i zimę
Prognoza
Bolid nad Bałtykiem (11 września 2026)
"Znów błysnęło nad Bałtykiem!". Nagranie
Nauka
Wyspę udało się zlokalizować
"Odnalezienie wyspy dało odpowiedź na jedno pytanie, ale rodzi też kilka innych"
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Świat
Aligator, Floryda
Pływał mimo zakazu, zaatakował go aligator
Świat
Ulewa w Murcii w Hiszpanii
Załamanie pogody w historycznym hiszpańskim mieście
Świat
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Niedźwiedzie i wilki w lasach. Ostrzeżenia dla grzybiarzy
Świat
Rozbuduje się klin ciepła
Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie
Prognoza
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
Prognoza
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
Polska
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
Świat
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Tąpnięcie w pogodzie. O upale możemy zapomnieć
Prognoza
Ogień w pobliżu słynnego muzeum
Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców
Świat
Zniszczenia na Majorce
Kobieta zginęła na Majorce
Świat
Prognozowane opady na czwartek
Deszczowe fronty nad Polską. Tutaj będzie padać
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom