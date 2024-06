- Jeśli chodzi o klimat, to nie jesteśmy dinozaurami, jesteśmy meteorytem. Nie tylko jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale my sami stanowimy niebezpieczeństwo - powiedział w środę Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, podczas przemówienia w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Po raz kolejny wezwał do wzmożenia działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Według Guterresa najambitniejszy cel porozumienia paryskiego - ograniczenie globalnego ocieplenia w ciągu najbliższych lat do 1,5 st. C względem epoki przedprzemysłowej - "wisi na włosku".

Jesteśmy "w krytycznym momencie dla klimatu"

Emisja CO2

"Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 st. C lub 2 st. C do 2050 r., należy czterokrotnie zwiększyć redukcję CO2" - czytamy w drugiej części raportu opublikowanego we wtorek, którego autorem jest zespół naukowców pod auspicjami Uniwersytetu Oksfordzkiego. Według badaczy oznacza to wartość od 7 do 9 miliardów ton CO2 rocznie do 2050 r.