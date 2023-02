Tak wygląda topnienie Antarktydy z bliska. Lodowiec Zagłady "nadal ma kłopoty"

czytaj dalej

Przed nami weekend pod znakiem gwałtownej aury. Za sprawą cyklonu Ulf do Polski dotrze strefa bardzo silnego i porywistego wiatru oraz deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert RCB z ostrzeżeniem przed groźną pogodą do osób w całym kraju. O zachowanie ostrożności apelują także władze samorządów. Jak ostrzegł synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk - w sobotę w związku ze zderzeniem dwóch mas powietrza niewykluczone są także burze. Co czeka nas w kolejnym tygodniu? Czy wiatr odpuści? Sprawdź szczegóły prognozy pogody.