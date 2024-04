Lisy mogły być najlepszymi przyjaciółmi człowieka

Bliska przyjaźń

Badaczom udało się ustalić, że szczątki należały do wilczaka z gatunku Dusicyon avus - wymarłego gatunku należącego do psowatych, który jest blisko spokrewniony z lisami zamieszkującymi Amerykę Południową. Analiza genetyczna pozostałości pokarmu osadzonych na zębach pokazała, że poza mięsem zwierzę jadło także roślinę podobną do kukurydzy. Była to podstawa diety tamtejszych społeczności, dlatego naukowcy postawili hipotezę, że ludzie dzielili się jedzeniem z wilczakiem.